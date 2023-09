«Odio i fumatori, mi dà fastidio anche chi fuma all'aperto. Spero facciano una legge per vietarlo»

di Redazione web

Il vizio del fumo è uno dei più diffusi tra le persone che iniziano a consumare sigarette fin da ragazzini e si portano, poi, questa abitudine fino all'età adulta. C'è, però, chi proprio non sopporta i fumatori e tutto ciò che riguarda il mondo delle sigarette che siano classiche o elettroniche. Un utente su Reddit ha raccontato la sua esperienza in vacanza e si è sfogato sul social chiedendosi se non sia il caso di introdurre qualche nuova legge che vieti di fumare anche all'aperto.

La storia

Un utente (molto arrabbiato) si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit, dove ha scritto: «Sono in vacanza al mare ed è assurdo che io sia circondato da fumatori in spiaggia. Fumano a qualche metro di distanza da me e per quanto si stia all'aperto la puzza di fumo rimane comunque forte ed insopportabile. È come se stessi fumando anche io. Aggiungiamo alla discussione tutte le cicche buttate in spiaggia perché alle gente pesa portare un raccoglitore o comunque un posacenere. Un altro luogo dove mi capita di avere sempre vicino gente che fuma è allo stadio, dove puntualmente ti ritrovi qualcuno nelle immediate vicinanze che accende e spegne una sigarette in maniera compulsiva. Sono stato in Giappone qualche anno fa e lì è ammesso fumare nei luoghi pubblici solo in aree dedicate e lontane dagli altri. In un recente viaggio in Scozia pure ho notato la totale assenza di fumatori nei luoghi pubblici. È così difficile approvare in Italia una legge che vieti o limiti fortemente il fumo anche all'aperto?».

I commenti degli utenti

Lo sfogo social del ragazzo ha riscosso moltissimo successo su Reddit perché comunque il tema tocca tante persone. La maggior parte dei lettori, però, non è proprio d'accordo con ciò che ha letto e, soprattutto su un probabile divieto. Secondo gli utenti è un problema di poca educazione, qualcuno ha scritto: «Il problema non è il fumo ma l'educazione.

