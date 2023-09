La tiktoker: «Il mio viaggio in Egitto è stato terribile: sono stata truffata ovunque»

di Redazione web

Grace Cheng è una tiktoker molto seguita su TikTok ed è una travel blogger. La content creator ama descrivere ai suoi numerosissimi follower i suoi viaggi e, per ogni destinazione, elenca pregi e difetti. Uno degli ultimi filmati che ha pubblicato ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni e riguarda il suo viaggio in Egitto. Grace ha raccontato di essere rimasta estasiata dalla bellezza dei paesaggi e dai monumenti storici ma, allo stesso tempo, un po' rammaricata da tutto ciò che le è capitato.

Il video su TikTok

Grace Cheng inizia il suo video TikTok, riguardante l'Egitto, con una frase che non lascia spazio a dubbi sulla sua esperienza: «Visitare l'Egitto è stato un disagio». La content creator, quindi, racconta: «Mi sono sentita davvero a disagio al visitare l'Egitto... Le truffe sono un grosso problema qui, sono stata truffata ovunque e non avrei mai immaginato potesse succedermi.

L'esperienza di Grace

Inoltre, Grace Cheng ha specificato come si sia sentita a disagio per il fatto di essere una donna: «Ogni volta che passavo in una strada o in una via in cui c'erano uomini, sentivo tutti i loro sguardi addosso e mi osservavano in un modo che non mi è proprio piaciuto. Se una ragazza volesse fare un viaggio da sola e mi parlasse dell'Egitto, non glielo consiglierei mai».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 19:44

