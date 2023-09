«La mia fidanzata mi ha lasciato perché non mi sopportava più. Ora, sta con mio fratello ed è felicissima, mi hanno tradito entrambi»

di Redazione web

La storia che un utente ha raccontato su Reddit, ovvero che la sua ormai ex fidanzata fa ora coppia fissa con il fratello, ha lasciato di stucco gli altri membri della community che si sono chiesti se un "torto" del genere possa essere accettato o meno. La maggior parte delle persone pensa che queste situazioni possano davvero portare a crepe insanabili all'interno di una famiglia, ma andiamo con ordine.

La storia

L'utente, in forma anonima, ha raccontato: «Ho 22 anni e io e la mia ormai ex ragazza ci siamo lasciati dopo 2 anni di relazione. Ci siamo conosciuti in un bar, nel 2017/2018. Fino al 2019 andava tutto bene passavamo tanti giorni insieme e alcune volte dormiva con me nel mio appartamento che è al piano superiore della casa dei miei dove ci vive anche mio fratello di 18 anni che, all'epoca, non era fidanzato, perché aveva appena chiuso una storia. Un giorno invitai la mia ragazza a casa per farla dormire da me una settimana, però per tutto il weekend, mio fratello decise di farci visita per pranzo. Di solito dopo pranzo faccio un riposino di 2 orette mentre la mia ragazza preferiva stare sveglia. Io ho sempre visto che i rapporti tra mio fratello e la mia ragazza erano molto stretti, dato che, ormai col tempo erano diventati quasi migliori amici, quindi, sapevo che mentre dormivo lei non era da sola perché c'era lui. Appena mi sveglio, però, li ho trovati abbracciati e addormentati e questo, per me, è stato troppo. Passavano i giorni e loro continuavano a essere sempre più complici, finché, un pomeriggio io e la mia ragazza abbiamo discusso e lei non ha cercato di risolvere il problema ma mi ha lasciato perché non mi sopportava più "ero pesante e pigro", mi ha detto. Dopo quella lite, so per certo che ha cercato mio fratello al piano di sopra e non voglio nemmeno immaginare cosa possa essere successo. Ora, sono 3 anni che ci siamo lasciati e lei sta ancora con mio fratello perché dice che è felicissima.

I commenti degli utenti

Gli utenti su Reddit che hanno letto la storia del ragazzo hanno scritto: «È un peccato che il rapporto tra te e tuo fratello si sia incrinato per la ragazza... però, capisco anche il tuo punto di vista», «Io penso che lei avrebbe dovuto uscire di scena e basta, per lo meno fare un passo indietro» oppure ancora «Credo sia molto difficile da sopportare, ma cerca di non badarci se dovessi trovarteli davanti».

