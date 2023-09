Filma contenuti sfacciati sulla nave da crociera partita dall'Italia: «A volte accadono cose inaspettate»

di Redazione web

Elaina St. James è un'influencer e una modella Onlyfans che si definisce una milf, i suoi contenuti riscuotono davvero molto successo all'interno delle piattaforme social a cui è iscritta e, in questi mesi estivi, ha ideato un nuovo modo per creare video e reel sexy da postare. Elaina si filma mentre è in crociera e, quindi, unisce l'utile al dilettevole, ovvero, lavora mentre è in vacanza. La modella ha dichiarato che questo nuovo format le piace molto perché il vento tra i capelli e il mare sullo sfondo rendono i suoi filmati molto più hot.

Le dichiarazioni di Elaina

Elaina St. James è molto famosa sui social, basti pensare che su Instagram è seguita da più di 400mila follower che amano vederla in bikini, mentre, su TikTok conta più di 214mila seguaci. Di recente, la modella è salpata dall'Italia con una crociera che faceva il giro delle isole Mediterranee e proprio la nave e i suoi pontili hanno fatto da sfondo ai suoi video. Elaina ha raccontato il suo lavoro al Daily Star: «Mi piace moltissimo realizzare video TikTok e reel per Instagram con il mare sullo sfondo, è davvero divertente.

Elaina e i commenti social

I fan di Elaina sono entusiasti di questo nuovo format adottato dalla modella per i suoi canali social. Nei video di alcuni anni fa, infatti, l'influencer appariva spesso in camera da letto o, comunque, in un ambiente casalingo e non "aperto" come può risultare una crociera.

