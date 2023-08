TikTok, la nuova moda delle uova rotte in faccia indigna. Gli esperti: «È vergognoso e molto pericoloso»

di Redazione web

Su TikTok sta spopolando un nuovo trend che prevede che i genitori, mentre preparano torte o impasti con i propri bambini, rompano sulle loro fronti delle uova crude. I nuovi filmati, che sono in poco tempo già diventati virali, hanno fatto sorridere alcuni utenti più giovani ma storcere il naso alla maggior parte di tiktoker che pensano si tratti di un vero e proprio atto di bullismo e non di uno scherzo divertente. Inoltre, anche i pediatri sono rimasti sconvolti dopo avere appreso di questa nuova moda.

L'opinione dei pediatri

Si chiama “egg crack challenge” e sta facendo il giro degli Stati Uniti. I genitori posizionano lo smartphone sul tavolo e fingono di preparare ricette insieme ai bambini che sono indaffarati tra uova, farina e latte. Poi, a un certo punto, ecco che la mamma o il papà sbatte l'uovo crudo sulla fronte del figlio o della figlia che, a volte, sorride incredulo, altre volte scoppia a piangere. I pediatri che hanno osservato vari video sul social, si sono espressi in merito al pericolo che i genitori corrono adottando questi comportamenti. La dottoressa Meghan Martin ha parlato alla NBC: «È vergognoso e molto pericoloso. Stiamo letteralmente dando loro la salmonella in fronte perché il virus può entrare nel corpo in vari modi e l'uovo, come si vede dal video, alle volte, gocciola anche sugli occhi».

Amanda Mathers, una terapista pediatrica, ha detto al Daily Star: «Ho provato a rompermi un uovo sulla fronte per capire cosa potessero provare quei poveri bambini e voglio dire a tutti quei genitori che mettono in pratica questo trend, che fa molto male a livello fisico perché l'impatto è forte e coglie di sorpresa il bambino.

I trend di TikTok

Molto spesso su TikTok diventano virali trend che potrebbero essere davvero pericolosi e causare danni ai più piccoli. La piattaforma, infatti, è utilizzata da molti ragazzini e video come quello dei genitori che rompono le uova in testa ai bambini, potrebbe addirittura istigare alla violenza, così dicono gli esperti.

