Mamma disperata su TikTok: «Mia figlia ha dato una festa ma lei e le sue amiche hanno distrutto casa». Il video è virale

TikTok non è solamente il social in cui nascono i nuovi trend musicali, balletti che diventano virali o teorie su come avere una pelle perfetta. No, è anche la piattaforma in cui alcuni genitori si sfogano sul comportamento inopportuno dei propri figli. Così, ha fatto anche una mamma che ha spiegato ai suoi 30 mila follower e passa, il suo umore dopo avere scoperto che la figlia adolescente aveva dato una festa in casa nel weekend, distruggendo l'abitazione.

Il racconto della mamma social

La mamma social, che su TikTok si chiama "resolutera" (senza svelare il suo vero nome), ha raccontato ciò che è successo in casa nel weekend: «Mia figlia si è inventata di organizzare un pigiama party con le sue amiche, poi, sono arrivati anche alcuni ​​ragazzi.

I commenti degli utenti social

Il video della mamma che racconta il disastroso weekend ha raccolto moltissime visualizzazioni e commenti. Qualche utente social ha scritto: «Quando avevo 16 anni feci lo stesso ma almeno ebbi la decenza di pulire prima che tornassero i miei», «Mio papà, sotto questo punto di vista mi educò molto bene. Mi ha sempre detto: "Le feste, a casa degli altri"» oppure ancora «Se gli amici di tua figlia hanno trattato così la casa, non erano veri amici».

