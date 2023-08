TikTok, la teoria del toast bruciato come rimedio per l'ansia? La tiktoker: «Insegna ad accettare ciò che è fuori controllo»

di Redazione web

Il video di una tiktoker di Charlotte nella Carolina del Nord, Stati Uniti, ha pubblicato un video che è diventato in poco tempo virale all'interno del social. Ingrid spiega, infatti, su TikTok come la teoria del toast bruciato potrebbe essere un rimedio all'ansia e portare, quindi, benefici consistenti e visibili. Il segreto sarebbe credere che tutto ciò che succede in modo apparentemente casuale, sia in realtà un segnale che ci sta salvando da qualcos'altro.

Insegna al cane a parlare: «Così dà ordini a mio marito. È molto divertente»

Stranger Things, mamma crede di chattare con l'attore: lascia il marito e gli invia denaro. Era tutta una truffa

La teoria del toast bruciato

Il video in cui Ingrid spiega la teoria del toast bruciato ha raccolto quasi 700mila visualizzazioni su TikTok. La tiktoker spiega: «Recentemente ho appreso della teoria del toast bruciato e mi ha davvero aiutato ad accettare cose che sono fuori dal mio controllo.

I commenti degli utenti social

Il video di Ingrid è subito diventato virale e tantissimi utenti di TikTok hanno condiviso i loro pareri con la tiktoker statunitense. Qualcuno ha scritto: «Grazie per questo spunto, mi sarà molto utile», «Cercherò di ricordarmelo quando le cose non andranno come desidero io» oppure ancora «Bisognerebbe vivere e affrontare le cose, qualsiasi esse siano, con molta più serenità. Se qualcosa capita è perché è destinata a noi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA