Mamma crede di chattare con l'attore di Stranger Things: lascia il marito e gli invia denaro. Era tutta una truffa

di Redazione web

La vicenda della mamma casalinga, di nome McKayla, del Kentucky, Stati Uniti, ha fatto il giro del mondo e di tutti i social. La donna si era iscritta a un forum per persone creative ed è caduta nella trappola di alcuni truffatori. McKayla, infatti, credendo di chattare con il noto attore della fortunata serie tv, Stranger Things, ovvero Dacre Montgomery (che interpretava Billy Hargrove), ha lasciato il marito e inviato anche del denaro.

La vicenda

McKayla è rimasta letteralmente scioccata da ciò che le è successo e ha raccontato la sua storia sui social. La donna ha detto: «Sono una mamma single e ho una bambina di sette anni. Mi sono separata da mio marito. Sono sempre stata una ragazza creativa. e un giorno mi sono iscritta ad un forum dove c’erano molte persone con doti artistiche. Lì tutto è iniziato. Un ragazzo mi ha contattata e mi ha detto che era un attore. Una notte mi ha scritto ‘sono una celebrità e forse mi conoscerai’. Poi mi ha detto di essere Dacre Montgomery, uno dei miei attori preferiti. Avevo dei dubbi, ma poi ha fatto cose che mi hanno fatto credere che fosse chi diceva di essere. Io sono ossessionata da Stranger Things!». McKayla, quindi, ha continuato: «Mi diceva che era stanco della sua fidanzata e che lei lo controllava troppo.

L'epilogo della vicenda

Infine, McKayla ha spiegato qual è stato l'epilogo della vicenda: «Dopo mesi mi ha detto "O me o tuo marito". Mi ha proprio detto di scegliere. Io gli ho scritto "Non c’è paragone, tu mi tratti bene". Quindi ho detto a mio marito "Non funziona, non mi lasci essere me stessa, non mi sento libera, voglio davvero lasciarti". Così a quel punto io gli ho detto di fare lo stesso e lasciare Liv (fidanzata modella dell'attore, ndr). Lui però mi ha scritto "Ok ma ho bisogno di un aiuto economico, Liv ha il controllo dei conti bancari". Così l’ho rassicurato dicendogli che non avevo molto, ma che l’avrei aiutato a lasciare la compagna e ricominciare anche economicamente. Mi ha chiesto 10.000 dollari e mi ha promesso che me li avrebbe restituiti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 18:27

