Elettricista lascia un biglietto alla cliente sposata: «Se vuoi divertirti un po'...». Lei lo umilia su TikTok

Ciò che ha raccontato una tiktoker sul proprio profilo TikTok ha dell'incredibile. Purtroppo, nulla che non accada tutti i giorni, ma quello che ha più stupito Maceon McCracken, 28enne della Carolina del Nord è stata l'insistenza di un elettricista che ha tentato più volte un approccio, definito dalla content creator alquanto squallido ed esagerato, anche perché, lei è felicemente sposata. Il video postato da Maceone è diventato virale in poche ore: le visualizzazioni ammontano, ora, a quasi sei milioni.

La vicenda

Il racconto della tiktoker statunitense, Maceon McCracken, ha fatto il giro del web e inizia così: «Continuo a rimanere scioccata dal coraggio e dall'audacia che hanno alcuni uomini. Il post, che è stato visto più di 5,4 milioni di volte, ha attirato una sfilza di commenti e like da parte di persone che sono rimaste ugualmente sbalordite dal coraggio dell'uomo in questione. Ma adesso vi racconto cosa è successo». Maceon stava aiutando suo marito Colton a sistemare gli ultimi particolari nel nuovo negozio appena aperto e, proprio per questo, sul luogo è giunto l'elettricista, al quale la donna ha dato indicazioni su dove lavorare. L'uomo, inizialmente, le ha risposto: «Sono felice di prendere indicazioni da te». Nonostante, la tiktoker abbia trovato molto strana questa frase ha finto indifferenza e se ne è andata. L'elettricista, poi, ha notato la fede al dito e, quindi, le ha detto: «Quando ho visto che eri sposata mi si è spezzato il cuore, ma questo non mi preoccupa, e semmai vorrai uscire qualche volta, fammelo sapere».



Il bigliettino

Dopo la non risposta di Maceon alle avance moleste, l'elettricista non si è arreso e le ha scritto un bigliettino: «Non sto cercando di metterti nei guai, ma sei davvero bellissima anche se sposata. Se vuoi solo divertirti o altro, mi piacerebbe. Sei stupenda». La tiktoker, quindi, ha portato il messaggio al marito che si è arrabbiato moltissimo ed ha avuto un confronto molto acceso con l'elettricista che si è scusato dicendo che non pensava di avere tentato l'approccio proprio con la moglie del proprietario del negozio.

