Tiktok, arriva 45 minuti in ritardo all'imbarco in crociera: i passeggeri applaudono e deridono la donna dalla nave

di Redazione web

Su TikTok sta spopolando il video di una tiktoker che ha raccontato l'inizio un po' confusionario della sua vacanza. La ragazza, infatti, si è concessa una crociera di lusso con il compagno, il sogno di tutti gli appassionati di viaggi. La content creator ha, però, parlato di un imprevisto che ha coinvolto tutti i passeggeri della nave: una ragazza è arrivata all'imbarco in ritardo di 45 minuti e, alcuni l'hanno applaudita e derisa, altri si sono, invece, molto infastiditi.

La influencer ordina il cappuccino con la pasta, il cameriere si rifiuta. E lei s'infuria: «Non posso crederci»

La tiktoker vittima dei bulli diventa sexy: «Sono cambiata, li ho chiamati per vendicarmi». Ecco cosa ha fatto

La vicenda

Deidra è una tiktoker abbastanza seguita sul social: il suo profilo conta ventidue mila follower. L'influencer ha deciso di raccontare per filo e per segno la sua vacanza da sogno in crociera e, quindi, seguendo l'ordine cronologico ha cominciato la sua descrizione dal momento dell'imbarco sulla nave.

Dopo che tutti i passeggeri si sono accomodati nelle proprie cabine, qualcuno ha notato che la nave tardava la sua partenza. Inizialmente, le persone si sono preoccupate perché pensavano a un guasto o a qualche problema tecnico. In realtà, si è capito dopo 45 minuti quale fosse il problema reale. Una giovane donna era in ritardo e, quindi, ha costretto tutti ad aspettarla affinché potesse salire anche lei sulla nave. Il video è diventato virale in pochissimo tempo, tanto da totalizzare più di otto milioni di visualizzazioni. Ciò che più ha fatto divertire gli utenti di TikTok è il fatto che in molti si siano affacciati sul pontile e abbiano applaudito e deriso la ragazza che, nel frattempo, si dirigeva in modo molto pacifico verso la nave.

I commenti degli utenti

Alcuni utenti di TikTok credono, però, che se la nave ha atteso così tanto tempo prima di partire, non fosse per fare un piacere alla donna ma, al contrario, perché anche l'imbarcazione (forse) aveva un problema. Infatti, qualcuno ha scritto: «Secondo me c'è stato qualche intoppo tecnico perché io, quando sono stato in crociera, sono stato avvisato del fatto che se ci si presentava fuori orario, la nave sarebbe partita ugualmente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA