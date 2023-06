Modella Onlyfans e mamma: «A scuola dai miei figli in abiti sexy, ma gli altri genitori hanno reagito male»

di Redazione web

Olivia è una giovane mamma 33enne, ed è anche una modella su OnlyFans. Ama molto i suoi bambini che segue in tutto ciò che fanno e nelle loro attività più importanti come, ad esempio, la scuola. La donna inglese, infatti, ci tiene ad andare a prendere i figli una volta che l'ultima campanella è suonata ma, sui social, Olivia ha raccontato un episodio bizzarro che le è capitato e che tutti hanno ritenuto molto trasgressivo... tranne lei.

«Cosa penseranno i tuoi figli di te?», la modella OnlyFans risponde a tono: se non saranno d'accordo, almeno piangeranno su una Ferrari

Martina Vismara, star di OnlyFans: «Ma quali 4 spicci, ecco quanto guadagno». E posta gli estratti conto

Il racconto di Olivia

Sul proprio profilo TikTok, Olivia ha raccontato un episodio molto bizzarro: «Stavo correndo a prendere miei figli a scuola ed ero decisamente in ritardo, per questo non mi sono resa conto di indossare ancora i miei vestitini da lavoro». Fin quì non c'è nulla di strano, se non fosse che Olivia crea contenuti per il proprio profilo OnlyFans. Infatti, l'episodio è stato giudicato molto trasgressivo e fuori luogo da altri genitori che, invece, hanno un lavoro un po' più normale. Molti utenti hanno commentato con frasi del tipo: «Penso che i tuoi figli siano molto in imbarazzo a vederti conciata in quel modo». Olivia, però, non si interessa delle critiche che riceve sui social, ma anzi, continua a investire su di essi. La "mamma sexy" è, infatti, molto seguita sia su TikTok, dove conta più di 200 mila follower, che su Instagram, dove ne possiede quasi 30 mila.

Da senzatetto a modella OnlyFans, la sosia di Marilyn Monroe è una star: «Tutti mi amano come pin up»

Mamme sexy su OnlyFans

Ovviamente, Olivia non è l'unica mamma che ha deciso di provare a guadagnare creando contenuti su OnlyFans o su siti per adulti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA