Da senzatetto a modella OnlyFans, la sosia di Marilyn Monroe è una star: «Tutti mi amano come pin up»

Marylin Monroe è da sempre icona di stile e seduzione. E in questo caso, nonostante sia morta da più di 60 anni, Marilyn continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo e, nel caso di Bianca, a cambiare la sua vita per sempre. La 25enne, infatti, era una senzatetto e grazie alla sua somiglianza con la diva senza età è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero sui social.

Da senzatetto a star di OnlyFans grazie a Marilyn

La storia di Bianca Blakney è davvero unica al mondo. Lei, canadese di 25 anni, è diventata una content creator e ha avuto tre figli, ma soprattutto è divenuta una vera e proparia star dei social network e di OnlyFans. Sembra la storia di una delle tante modelle che nell'ultimo periodo hanno trovato il successo grazie alla piattaforma per contenuti a luci rosse, ma per lei è stato un vero e proprio riscatto.

Attualmente conta più di 11 milioni di follower su TikTok e 400mila su Instagram, ma i suoi guadagni maggiori provengono sicuramente dalla piattaforma hard, dove è diventata richiestissima come sosia di Marilyn Monroe.

Lei, però, fino a qualche anno fa aveva tutt'altra vita. Bianca era una dei sei figli dei suoi genitori. E la sua infanzia è stata davvero travagliata. I suoi genitori si sono separati, suo fratello maggiore è morto di tumore al cervello ed è stata vittima di bullismo. Ma non è finita qui. Al Daily Star, infatti, ha raccontato che per un periodo della sua vita ha vissuto come una cloachard. «Ero mamma di due bambini, all'epoca, e facevo due lavori.

Un periodo che sembra, ormai, lontano anni luce. Ad aiutarla ci ha pensato la moda. Lei, sempre alla ricerca del risparmio, acquistava solo in negozi di vestiti usati e vintage, quando si è imbattuta in capi di abbigliamento da pin up. E grazie all'aiuto della nonna che, era stata una parrucchiera negli anni '60, ha iniziato a posare sui social come sosia di Marilyn. Un'intuizione che le ha cambiato la vita.

«Tutti adesso mi amano e ho dei clienti su OnlyFans che pagano davvero profumatamente per avere dei contenuti speciali in cui mi travesto da Marilyn».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 13:08

