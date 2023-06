«Cosa penseranno i tuoi figli di te?», la modella OnlyFans risponde a tono: se non saranno d'accordo, almeno piangeranno su una Ferrari

Elle Brooke ha cambiato radicalmente vita. Lei aspirava a diventare un avvocato di successo e fino a poco tempo fa stava frequentando l'Università di Southampton, in Gran Bretagna, poi però ha mollato tutto. Il motivo? La carriera forense era sicuramente un opzione redditizia per il futuro, ma niente in confronto di quanto riesce a guadagnare su OnlyFans. E la giovane ha idee molto chiare, dimostrando di non aver nessuna intenzione di farsi influenzare dagli hater...

La modella, tifosissima del Manchester City, sta cavalcando l'onda del successo. Dopo aver preso la decisione di diventare una content creator sulla piattaforma di contenuti a luci rosse, adesso è una vera e propria celebrità sui social network, ma anche in televisione.

La 25enne, infatti, è stata intervistata dal noto giornalista britannico Piers Morgan. Una chiacchierata in diretta che, ovviamente, è subito andata nella direzione dell'intrattenimento per adulti. Il giornalista, da inesperto, ha chiesto alla modella se si considerasse una sorta di «spogliarellista online». Ma Elle ha subito corretto il tiro, replicando con fierezza: «Sono molto di più di una spogliarellista. Faccio molto di peggio. Non mi spoglio e basta su internet, ma faccio cosa molto più hot. Sono nuda, certo, ma i miei contenuti sono veri e propri porno.

«Potrei essere un buon avvocato»

Nel corso dell'intervista, il giornalista ripercorre la vita della 25enne e cerca di capire cosa la abbia spinta ad abbandonare tutto per OnlyFans. «Potrei essere un ottimo avvocato - spiega Elle Brooke -. Ma sono bravissima anche con una videocamera puntata contro e, oltre a essere molto più eccitante, guadagno tantissimo».

Sì, perché Elle Brooke è una delle modelle di OnlyFans con in ricavi più alti d'Inghilterra e del mondo. Sembra, dunque, che gli utenti di OnlyFans concordino con le sue dichiarazioni: deve essere sicuramente brava adi fronte alla telecamera. «Non voglio dire quanto guadagno, ma mi sta andando molto, molto bene», che poi si rivolge direttamente a Piers Morgan che insiste sull'argomento: «Tu quanto guadagni? Ecco credo di guadagnare almeno il doppio di te, se non di più».

«Come lo spiegherai ai tuoi figli?»

La conversazione tra i due prosegue a ritmi serrati e il giornalista è curioso di scoprire se abbia mai pensato al futuro o se la modella sia incentrata solo sul presente. «Come spiegherai la tua scelta ai tuoi figli? Ci hai mai pensato?».

Elle Brooke, non si scompone. «Non voglio bambini in tempi brevi però, certo, prima o poi li vorrò. Sinceramente non ci ho pensato a fondo, ma sono certa che se non dovessero condividere la mia scelta, potranno piangere su una Ferrari», ha detto. Una frase che ha fatto calare il gelo in studio per qualche istante.

Venerdì 9 Giugno 2023

