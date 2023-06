Martina Socrate, dramma sfiorato per la tiktoker: «Ho rischiato di morire alle Maldive»

di Redazione web

La tiktoker Martina Socrate si trova in questo momento alle Maldive insieme alla madre per trascorrere del tempo insieme e per creare nuovi contenuti per i suoi profili social di Instagram e TikTok. La giovane ragazza è diventata famosa grazie ai suoi contenuti divertenti pubblicati sulla piattaforma TikTok. In seguito, è riuscita a creare una fanbase (gruppo di fan molto accanito) molto solida che la segue anche su Instagram e che si tiene sempre aggiornata su quello che fa la loro beniamina.

Poco fa, Martina Socrate ha raccontato di aver rischiato la vita durante una gita in barca alle Maldive. Andiamo a scoprire quello che è successo.

Pericolo alle Maldive

Martina Socrate e sua mamma hanno rischiato molto durante uno spostamento in barca da un'isola all'altra. La ragazza ha raccontato che il tempo metereologico alle Maldive non è dei migliori in questi giorni, molto nuvoloso e il mare era un po' mosso.

«La situazione è degenerata quando ci siamo messi in mare. Il tragitto sarebbe dovuto durare mezz'ora, ma dopo soli 10 minuti abbiamo capito che sarebbe stato veramente pericoloso. I ragazzi che lavorano nel resort si guardavano preoccupati».

Purtroppo il mare mosso non è sempre prevedibile e Martina con sua mamma hanno rischiato di cadere in mare mentre la barca barcollava nell'acqua. La barca con cui viaggiavano si è dovuta fermare in un'isola vicino perché sarebbe stato impossibile proseguire.

Martina e la madre, in questo momento, sono al sicuro ma hanno vissuto un'esperienza molto traumatizzante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 16:14

