Melissa Satta al derby, insulti choc dei tifosi sotto il post per Milan-Inter con il figlio Maddox

Melissa Satta è da sempre una super tifosa dal Milan e anche in occasione del derby dello scorso lunedì a San Siro non ha voluto far mancare il suo apporto ai colori rossoneri. Si è presentata allo stadio Meazza con il figlio Maddox, avuto da un ex calciatore del Milan come Kevin Prince Boateng, e indossando una vistosa sciarpa rossonera. Un derby finito malissimo per i milanisti, visto la sconfitta in campo 1-2 e la conseguente vittoria dell'Inter dello scudetto della seconda stella.