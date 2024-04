Mucca imbrattata coi colori dell'Inter (e il nome Lautaro) alla festa dello scudetto, rabbia degli animalisti: «Vergogna, chiediamo sanzioni»

Una mucca imbrattata di vernice con i colori dell’Inter (e il nome Lautaro) è stata esibita ieri alla festa per lo scudetto della squadra di calcio e oggi l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede formalmente alle forze dell’ordine se il conduttore sia stato identificato e se siano state inflitte sanzioni per questo sfregio. L’animale, così ridotto, è stato oltretutto condotto in un corteo pieno di gente, urla, fumi, rumori, fuochi d’artificio.

Il reato e i precedenti

Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento, sottolinea l’Oipa e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile.

Come l’asinello “vestito” con i colori del Napoli fatto sfilare lo scorso anno in occasione dello scudetto della squadra partenopea, è questo un abuso nei confronti dei poveri animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati.

«Ci saremmo aspettati da una città come Milano un controllo preventivo e rigido per prevenire tali condotte», osserva il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Come hanno fatto a portare una mucca in città? Cosa hanno fatto le forze dell’ordine per impedirlo?».

