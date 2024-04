Inter, festa scudetto per oltre 350mila in piazza Duomo: raffica di malori tra la folla

Le immagini dell'arrivo a Milano, in Piazza Duomo, dei pullman scoperti su cui i giocatori e lo staff tecnico dell'Inter hanno festeggiato la conquista del ventesimo Scudetto. Appena il bus ha varcato l’ingresso della piazza, il cielo sotto la Madonnina si è colorato con fumogeni e fuochi d’artificio, mentre i tifosi nerazzurri in delirio hanno intonato cori per i loro giocatori. La folla di oltre 350mila tifosi ha causato alcuni malori tra i tifosi.

I festeggiamenti

L'euforia e la calca sono stati la causa dei malesseri, nessuno grave, mentre tra gli oltre 350 mila tifosi intervenuti per i festeggiamenti non si sono verificati scontri. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto un servizio di ordine pubblico a partire dalla partita alle ore 12.30, Inter-Torino, al termine della quale migliaia di appassionati e supporters interisti si sono andati a posizionare lungo tutto il percorso che i giocatori interisti hanno poi compiuto a bordo di due pullman scoperti.

