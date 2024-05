Monza-Lazio 2-2, le pagelle: Immobile e Vecino tornano al gol, male la difesa biancoceleste. La Champions è sempre più un miraggio

di Andrea Iustulin

All'U-Power Stadium finisce 2-2 fra Lazio e Monza. Immobile all'11'pt e Vecino al 38'st portano due volte i biancocelesti in vantaggio con Milan Djuric a rovinare il sogno Champions League degli ospiti con una doppietta (35'st e 47'st).

PAGELLE

MANDAS 7 - Salva come può in tutti i modi e coprendo tutti gli angoli della porta, si deve arrendere due volte su Djuric. Il portiere greco conferma tutto il suo talento.

PATRIC 5,5 Il compito più ingrato di dover marcare Djuric dentro la propria area di rigore, lo spagnolo ci prova come può visto il divario fisico riuscendo a trovare le giuste contromisure.

ROMAGNOLI 5,5 Fatica a guidare una difesa in difficoltà senza punti di riferimento, costretto a sganciarsi sulla sinistra per coprire i vuoti lasciati dai compagni.

HYSAJ 6 Meglio da esterno a centrocampo che da braccetto difensivo, ci mette attenzione per evitare pericoli con la Lazio che sbanda pericolosamente dalla sua parte.

MARUSIC 6 Il Monza concedeva spazio ma il montenegrino ne ha approfittato sempre con troppa timidezza. Non commette grossi errori e non compie giocate degne di nota.

GUENDOUZI 5,5 E' raro trovare una prestazione insufficiente del francese ma stavolta è apparso in difficoltà specialmente in fase di interdizione.

KAMADA 5,5 Prestazione anonima del giapponese che fa un passo indietro rispetto alla scorsa settimana. Entra nell'azione del vantaggio, qualche recupero ma è troppo poco. (Dal 20'st Vecino 6,5 E' l'uomo del gol pesante ma stavolta non vale tre punti.

ZACCAGNI 5 Approccia bene alla gara, prende un giallo e cambia il suo atteggiamento con interventi sempre più rischiosi che obbligano Tudor al cambio anticipato. Lascia il terreno di gioco senza salutare il tecnico. (Dal 31'pt Casale 4,5 Un'ammonizione immediata e una sensazione costante di pericolo già nel primo tempo. Disastroso nella ripresa con due regali a Djuric).

FELIPE ANDERSON 5,5 Spento e innocuo come non si vedeva da tempo. Quando si accende dà segnali di vita che durano troppo poco. Inevitabile il cambio dopo una botta al ginocchio. (Dal 37'st Pedro 6 Presenza utile per le statistiche).

LUIS ALBERTO 6 - Meno ispirato del solito ma comunque è l'unico giocatore biancoceleste da cui nascono i pericoli. (Dal 20'st Cataldi 5 Entra per mettere ordine alla squadra e invece consegna il pallone del momentaneo pareggio al Monza).

IMMOBILE 6,5 Torna al gol dopo quasi due mesi scacciando le polemiche che lo circondano da tutta la stagione. Fa reparto da solo e lotta come non si vedeva da tempo. (Dal 20'st Castellanos 5,5 - Battagliero con la difesa di casa ma mai efficace con il pallone fra i piedi).

ALL. TUDOR 5 - La Lazio pareggia e saluta le speranze Champions. Il tecnico croato sbaglia le scelte e le tempistiche delle sostituzioni andando a complicare una partita avviata sui giusti binari.

