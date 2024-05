Sassuolo-Inter 1-0, le pagelle: De Vrij una certezza, Lautaro svuotato. Dumfries, che errore

di Daniele Petroselli

Al Mapei Stadium per l'Inter campione d'Italia arriva un ko inaspettato contro il Sassuolo. Decisiva la rete al 20' di Laurienté.

LE PAGELLE DELL'INTER

AUDERO 6

Buoni interventi nella prima parte dell'incontro, non può nulla in occasione del gol. Non fa comunque rimpiangere Sommer, dando sicurezza alla retroguardia nerazzurra.

PAVARD 6

Cerca sempre di farsi vedere non solo in fase di chiusura ma anche quando c'è da spingere il piede sull'acceleratore.

DE VRIJ 6,5

Sempre puntuale e preciso nei suoi interventi, si dimostra ancora una volta un baluardo difficilmente superabile. Una certezza.

BASTONI 6,5

Sempre il solito lavoro prezioso in fase di chiusura, ma anche di impostazione da dietro. Qualche buona iniziativa in avanti, ma non sfruttata dai compagni. Generoso come sempre. ​(Dal 24' st BUCHANAN 5,5: qualche cross ma neanche troppo preciso, niente di più)

DUMFRIES 5

E' vero che sulla destra l'Inter passa spesso e si rende più attiva, ma non si può sorvolare sull'errore che porta al gol di Laurentié. Un neo che sporca una partita tutto sommato normale. (Dal 15' st CUADRADO 6,5: parte con calma, poi appena capisce che i suoi lo cercano lui si accende e con le sue accelerazioni crea qualche problema alla retroguardia neroverde)

FRATTESI 5,5

Di fronte alla sua ex squadra incappa in una partita dove non riesce a incidere. Pochi gli spazi da sfruttare, tanta lotta in mezzo al campo e poche chance di fare la differenza. (Dal 24' st BARELLA 6: ottimo in qualche chiusura quando l'Inter si espone di più ai contropiedi avversari.

ASLLANI 6,5

Governa bene la metà campo, prova a far girare la squadra al meglio, ma contro un Sassuolo che dopo il gol si chiude a riccio è difficile trovare spazi buoni per fare veramente male. (Dal 28' st KLAASEN 6: si limita al compitino, ancora troppo timido ma non si può dire che non ci mette impegno)

MKHITARYAN 6

Sulla trequarti è lui che dovrebbe dettare i tempi e cercare la giocata giusta, invece per una volta sembra un po' in ombra. Si dedica a smistare palloni ma non trova mai l'ultimo passaggio decisivo. (Dal 15' st ARNAUTOVIC 5,5: Solo qualche tentativo di rendersi pericoloso, ma alla fine non è che sia così ben servito dai suoi)

CARLOS AUGUSTO 5,5

Dovrebbe spingere sulla fascia ma in realtà rimane bloccato per oltre un tempo, poi si smuove e qualche pericolo in più per il Sassuolo arriva, ma non basta. Manca la grinte dei giorni migliori.

SANCHEZ 6

Davanti è l'uomo più pericoloso, spesso raddoppiato o triplicato, prova a districarsi dal limite ma non riesce a incidere poi più di tanto in fase realizzativa.

LAUTARO 5,5

Un tiro alto dal limite, un gol annullato, per il resto il capitano si vede davvero poco. E' in un momento in cui appare scarico, quasi svuotato, e si vede.

ALL.INZAGHI 6

Una serata non fortunata può capitare. L'Inter ha vinto lo Scudetto, il Sassuolo deve ancora tentare di salvarsi, a fare la differenza sono state le motivazioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 22:54

