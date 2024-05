Melissa Satta, la nuova passione con Maddox dopo Matteo Berrettini: «Le nostre serate»

di Dajana Mrruku

Melissa Satta è tornata a casa dopo il suo viaggio in Marocco insieme al figlio Maddox e ad alcuni amici, dove hanno vissuto momenti incredibili e avventure indimenticabili. Il rapporto tra mamma e figlio cresce sempre di più e i due scoprono nuove cose in comune ogni giorno. Da sempre grande appassionata di sport, Melissa Satta ha tramandato questa sua passione anche a Maddox. Durante la relazione dell'ex velina con il tennista Matteo Berrettini, mamma e figlio hanno scoperto questo sport e, nonostante la storia d'amore sia giunta al termine, il primogenito di Melissa continuerà a tifare e a seguire il tennista durante i vari tornei.

Nelle ultime ore, però, Melissa Satta e Maddox hanno scoperto una nuova passione insieme: il pianoforte.

La nuova passione

Melissa Satta ha pubblicato una storia su Instagram in cui appare serena e felice con il figlio Maddox e di un pianoforte.

Ci stanno ancora lavorando e stanno ancora perfezionando la tecnica Melissa e Maddox, mentre sui social continuano a far parlare di sè le foto dell'ex velina insieme a Carlo Beretta (ex di Giulia De Lellis) a Madrid, in un tipico primo appuntamento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 20:37

