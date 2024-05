Tonali, squalifica di 2 mesi per il caso scommesse: ecco cosa succederà «se non commetterà ulteriori infrazioni»

di Redazione web

Il Comunicato della Federazione inglese

«Una Commissione Regolatoria indipendente ha sanzionato Sandro Tonali del Newcastle United per comportamento non corretto in relazione alle Regole sul Gioco d’Azzardo della FA», si legge nel comunicato della Federcalcio inglese. «La FA ha accusato il centrocampista di 50 violazioni della Regola E8 della FA per aver scommesso su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023, e lui ha ammesso le accuse.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA