Tonali incriminato dalla federcalcio inglese, l'ex Milan ha scommesso anche su partite di Premier. «Ha violato le regole di condotta»

di Redazione web

Sandro «ancora tu, ma non dovevamo vederci più?» Nuovi problemi di giustizia sportiva per Tonali dal caso scommesse: il centrocampista italiano, che attualmente sconta 10 mesi di squalifica inflitti dalla Figc per aver puntato su partite di calcio, anche del Milan, è stato incriminato dalla Football Association, la federcalcio inglese, per «aver violato le regole di condotta» scommettendo su partite anche tra il 12 agosto e il 12 ottobre del 2023, ovvero a partire dal via dell'attuale Premier League.



Da quella data, Tonali, acquistato dal Milan per 55 milioni di sterline, era un tesserato del Newcastle. Tonali, precisa la FA sul suo sito, ha tempo fino al 5 aprile per presentare la sua difesa.

Cosa era successo

Mesi fa era stato raggiunto l'accordo tra i legali di Sandro Tonali e la procura federale della Figc. La sanzione per il calciatore per il caso scommesse è di 18 mesi: 10 mesi squalifica, 8 prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza). Ora manca solo la risposta della Procura Generale dello Sport.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA