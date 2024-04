Bambino di 6 anni muore abbracciato al fratellino di 3 nell'incendio che ha distrutto la loro casa: «Ha tentato disperatamente di salvarlo»

di Redazione Web

L'amore tra fratelli e un gesto eroico che però non ha lasciato scampo a due bambini di 3 e 6 anni, morti in ospedale per le ferite riportate a causa dell'incendio scoppiato in casa. La tragedia è avvenuta a Clifton, in Virginia (Usa), lo scorso 10 aprile quando, per cause ancora da accertare, l'abitazione ha preso fuoco. I vigili del fuoco, arrivati tempestivamente sul posto hanno trovato i fratellini al secondo piano: William, il più grande, era abbracciato a Zachariah, nel «coraggioso tentativo di metterlo in salvo», hanno spiegato i soccorritori.

Il gesto eroico

Nonostante gli sforzi dei medici, entrambi i bambini sono morti per le ferite riportate in ospedale giorni dopo l'incendio. Prima della loro morte, la famiglia ha preso la coraggiosa decisione di donare i loro organi. Il papà, James Brice, ha ricordato come William fosse sempre stato determinato a prendersi cura del fratellino fin dal giorno della sua nascita. Come raccontato ad Atcion News 5: «Se avesse voluto scappare, avrebbe potuto farlo, ma crediamo che abbia visto il fratello in difficoltà e sia tornato indietro per proteggerlo».

Morti dopo il ricovero in ospedale

La morte dei due bambini è arrivata dopo alcuni giorni, quando sembrava ci fossero segni di ripresa. «È stato estremamente doloroso - ha spiegato James Brice - perché potevamo ancora vedere il battito cardiaco.

