Due criminali russi mandati in guerra in Ucraina: uno ha ucciso un uomo e ne ha fritto il cuore, l'altro ha smembrato due ragazze

Due dei criminali più brutali della Russia sono stati scarcerati e inviati al fronte per combattere la guerra contro l'Ucraina. Se sopravviveranno saranno liberi. Uno ha ucciso un uomo e poi gli ha cucinato il cuore. L'altro ha smembrato due giovani donne. Sono storie di una brutalità inaudita.

Il primo criminale ha ucciso un uomo e poi ne ha cucinato il cuore. L'altro ha smembrato due giovani donne. Lo riporta TF1. Se i due “compagni” riusciranno a sopravvivere alla guerra, potranno tornare a casa come uomini liberi. Eccoli mentre sorridono insieme in una foto divulgata dai media ucraini.

A sinistra nella foto c'è il 36enne Dmitriy Malyshev, meglio conosciuto come il “rubacuori”.





In una conversazione telefonica con il media russo V1.ru, i due detenuti hanno confermato di aver firmato il contratto di arruolamento nell'esercito nell'ottobre 2023. Questo accordo ha permesso loro di lasciare il carcere e di recarsi in Ucraina, dove vivono da diversi mesi. Attraverso le sue pubblicazioni, Dmitriy Malyshev condivide anche messaggi omofobici. In particolare, elogia i valori tradizionali e rifiuta una società che permetta agli uomini di baciarsi per strada.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 10:10

