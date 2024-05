Prova a rapinare il negozio ma la commessa è esperta di kickboxing: lo riempie di pugni e lui fugge. Il video

di Redazione Web

La rapina non è andata affatto come l'uomo si aspettava. Forse la giovane ragazza, commessa del negozio preso di mira in Argentina, sembrava facile da sopraffare e il "ladro" ha pensato di approfittarne per rubare qualche soldo. Con una scusa si è fatto aprire lo sportello del chiosco e non appena è stato possibile si è lanciato verso di lei.

Eppure, Yanela Caceres non ci ha pensato due volte e, forte della sua esperienza nel kickboxing ha cominciato a prendere a pugni il ladro, costringendolo alla fuga.

Il furto e l'aggressione

Il 22 maggio le telecamere di sicurezza di un piccolo chiosco in Argentina hanno ripreso un tentativo di rapina finito decisamente male...

In seguito, Yalena ha dichiarato ai media locali: «Prima mi ha chiesto una sigaretta. Noi non le vendiamo più, quindi gliel'ho detto, e a quel punto mi ha chiesto se potesse avere dell'acqua». Dato che l'acqua era nella parte posteriore del chiosco, la commessa è andata a prenderla e quando gliel'ha passata «ha tirato giù lo sportello e ha provato a entrare. Voleva afferrarmi, quindi ho reagito come si vede nel video».

Secondo quanto riportato dal DailyMail, Yalena lo ha colpito così forte da far sanguinare le nocche delle mani, ma a parte questo non ci sono state ripercussioni.

