Meningite fulminante, Lara Ponticiello muore a 23 anni mentre è in Erasmus a Berlino. Stroncata dalla malattia in 3 giorni

di Redazione web

Dalla vita alla morte nel giro di appena tre giorni. Tanti ne sono passati tra venerdì 24 maggio e domenica, quando Lara Ponticiello, studentessa di 23 anni, ha chiuso gli occhi per l'ultima volta. La ragazza, iscritta all'Università di Bologna, è stata uccisa da una meningite fulminante mentre si trovava a Berlino per il progetto Erasmus.

Meningite fulminante

Lara si era laureata nel 2022 all’Alma Mater Studiorum di Bologna in lingue e letterature straniere, con specializzazione in russo e tedesco. Proprio per approfondire i suoi studi, si trovava a Berlino, ed è qui che venerdì ha cominciato ad accusare i primi malesseri. Inizialmente nulla che sembrasse destare particolare preoccupazione, ma la situazione è rapidamente precipitata quando la 23enne è svenuta ed è stata portata in ospedale. Nel gior di poche ore i medici hanno dichiarato il come irreversibile, e la famiglia della studentessa ha fatto appena in tempo a vederla per l'ultima volta, dopo essere arrivati a Berlino nella giornata di domenica.

Chi era Laura Ponticiello

Lara Ponticiello viveva a Gonzaga (Mantova) con la famiglia ma era cresciuta a Reggiolo (Reggio Emilia). Dopo gli studi al liceo si era iscritta all''università di Bologna, facoltà di lingue e letterature straniere, per laurearsi nel 2022. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi e stanno ora organizzando le pratiche per il rientro della salma in Italia per i funerali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA