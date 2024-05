Fedez, frecciate e veleni con l'ex Chiara Ferragni: «Dici che sono un bas***do?». Lo scontro social prima del divorzio

di Dajana Mrruku

Fedez nel mirino della sua ex Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha mandato alcune frecciatine al rapper sui social, poche ore dopo aver visto le immagini dell'ex marito con la modella francese Garance Authié al Gp di Monaco: dal video provocatorio in cui ha messo alcuni like ai commenti più divertenti (“Quando puoi uscire con tacco 12 senza sentirti in colpa”), alla foto di fronte alla statua di Napoleone, riportando alla mente il dissing tra il rapper e Marracash dove quest'ultimo lo accusò di essere un «nano con la sindrome di Napoleone».

Le prime parole di Fedez

Fedez è tornato a Milano poco dopo il weekend e si è rifugiato immediatamente nello studio di registrazione, mentre sul web non si faceva altro che parlare di lui e Garance Authié e delle frecciatine della sua ex Chiara. Il rapper ha condiviso il suo prossimo singolo in uscita, "Sexy shop", in coppia con il suo vecchio amico ritrovato, Emis Killa.

Infine ha mandato un messaggio ai suoi fan più fedeli che si sono iscritti nel canale boradcast di Instagram del rapper: «Ciao amici del gruppettino segretino (il nome del canale broadcast di Fedez, ndr.) mentre il mondo là fuori fa rumore io mi sono chiuso in studio, a venerdì», dando appuntamento nel giorno dell'uscita del singolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 12:08

