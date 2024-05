Matteo Falcinelli, il governo americano: «Riconosciamo le preoccupazioni dell'Italia, la polizia di Miami indaga»

di Redazione web

Dopo le durissime polemiche degli ultimi giorni sul caso di Matteo Falcinelli, lo studente italiano arrestato in modo brutale a Miami fuori da un locale e poi legato e incaprettato, il governo americano rompe il silenzio. Un portavoce del Dipartimento di Stato Usa ha risposto a una domanda dell'agenzia ANSA sull'arresto di Matteo, ed è la prima reazione ufficiale dell'esecutivo guidato da Joe Biden dopo la bufera sulla vicenda.

Cosa ha detto il governo USA

«Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli sulle circostanze dell'arresto di Matteo Falcinelli a Miami.

Il Dipartimento di Stato americano «lavora diligentemente per garantire che le forze dell'ordine statunitensi rispettino i loro obblighi legali in materia di notifica e accesso consolare quando cittadini stranieri sono detenuti negli Stati Uniti, in conformità con la legge nazionale applicabile e in conformità con gli obblighi internazionali, nello stesso modo che ci aspettiamo che i governi stranieri trattino i cittadini statunitensi all'estero».

