Mentana contro Gruber, la nota di La7: «L'azienda merita rispetto». La replica del direttore e la controreplica di Lilli

Enrico Mentana non è mai stato così lontano da La7. Lo scontro con Lilli Gruber, che l'aveva accusato di «incontinenza» per aver tardato a darle la linea lunedì, sembra aver svelato un malessere del giornalista, che ha risposto in maniera durissima durante il Tg serale dei martedì 7 maggio. «Sono pronto a trarre le mie conseguenze se l'azienda non parlerà», aveva minacciato.

Il comunicato di La7

Oggi, con un comunicato, La7 ha risposto chiarendo la sua posizione. «La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti». È quanto si legge in una nota di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber.

La controrisposta di Mentana e Gruber

A questa nota, Enrico Mentana ha risposto sul suo profilo social con un eloquente «sottoscrivo», a sottolineare dunque ancora una volta che pretende rispetto. Una vicenda che non sembra essere finita qua. E poco dopo è arrivata anche la controrisposta di Lilli Gruber: «Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda».

