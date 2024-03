Francesca Fagnani, Belve al via: «Emma Marrone continua a rifiutare l'invito». Gli ospiti della prima puntata

di Dajana Mrruku

«Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già», canta Ornella Vanoni mentre la puntata di Belve si apre con il sorriso beffardo di Francesca Fagnani, pronta ad accogliere il suo ospite, di cui sa già luci, ombre e incongruenze, soprattutto. Pronta a mettere a nudo il personaggio, Belve è diventato un vero e proprio appuntamento per gli spettatori di Rai2 e sta per tornare. Il via ufficiale il 2 aprile in prima serata e si parte con due personaggi incredibili: Carla Bruni e Matteo Salvini.

Tuttavia, c'è chi ancora continua a dire a Francesca Fagnani di no.

Emma e il no alla Fagnani

Francesca Fagnani ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera in occasione dell'inizio della nuova stagione di Belve. Tra le numerose domande, anche chi finalmente, dopo tante richieste, ha ceduto al fascino della bionda belva: «Loredana Berté ha detto di sì. La corteggio da sempre. È la più grande rockstar, insieme alla Nannini. Mi piace molto come donna, ha tanti registri e ora poi si vuole più bene. Anche Antonella Clerici sarà ospite, una donna non gregaria , che non è scesa a compromessi, non ha paura di essere se stessa».

Uno dei personaggi che non vuole intervistare? Il compagno Enrico Mentana, «Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene..

E poi, quella cantante che non vuole proprio incontrare la Fagnani: «Emma Marrone continua a dire di no, non so perché». Tra le interviste più attese, sicuramente quella di Fedez che aprirà il suo cuore e racconterà la sua storia senza diffide di mezzo perché la Fagnani non ne ha ricevuta alcuna!

