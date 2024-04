Cagnolina bastonata e poi abbandonata perché "sembrava un pitbull": «Voleva solo una carezza»

di Redazione web

Protagonisti nel Salernitano, ancora una volta, gli animali. Dopo l'epilogo tragico della morte del bimbo di 13 mesi, Francesco Pio, sbranato dai due pitbull (gli hanno rotto la colonna vertebrale), una cagnolina è coinvolta in un'altra spiacevole storia. Ci troviamo ad Eboli, qui la piccola a quattro zampe è stata bastonata e abbandonata da persone al momento sconosciute nella pineta in località Campolongo. Il motivo? Perché assomigliava ad un pitbull.

Cosa è successo

La cagnolina è stata massacrata a colpi di mazza per poi essere abbandonata due giorni fa nella pineta in località Campolongo.



«Ma la cosa che ci fa vergognare è che è evidente nel video come la cagnetta cerchi, nonostante tutto, un conforto, una carezza da chi le stava facendo del male senza pietà – denuncia Teresa Salsano del canile di Cava commentando il video segnalato agli animalisti – Questi sono gli episodi che inevitabilmente si trascinano dietro a fatti di cronaca gravi come quello di Campolongo. Ringrazio di cuore Francesco Ponticorvo per essersi messo in auto a tarda ora per correre a cercarla in quella pineta orrenda e pericolosa: i video che ci stavano arrivando erano inguardabili.



Per fortuna, il volontario l’ha trovata legata all’albero, l’ha soccorsa e si è reso disponibile anche a portarla in stallo presso una animalista che ringrazio infinitamente per averla accolta una notte», scrive la testata Salernoocchionotzie.it

