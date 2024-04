Cane impiccato a un albero, l'appello: «Duemila euro a chi aiuta a trovare il colpevole. Chi fa male agli animali può farlo alle persone»

di Redazione Web

Un cagnolone di 50 chili, un meticcio, trovato impiccato in un terreno privato in via Monti Sibillini a Carini, comune della città metropolitana di Palermo. Questa la macabra scena che si è presentata davanti gli occhi di alcuni agenti della polizia municipale. «Si tratta del ventunesimo animale che viene ucciso o che viene ritrovato morto con segni di violenza in Sicilia da inizio anno», ha scritto l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa). «In questo caso stando alle prime ipotesi il cane risulta essere morto da una decina di giorni».

L'appello contro il responsabile

L'appello a farsi avanti è del comandante dei vigili urbani, Marco Venuti che poi ha ricordato: «I crimini contro gli animali vanno trattati per quelli che sono: gravi reati. Ormai da anni, peraltro, la letteratura scientifica criminologica ha evidenziato la stretta correlazione tra gli abusi su animali e pericolosità dei rei, anche nei confronti delle persone», riporta Palermo Today.

Nei prossimi giorni, si legge nella nota dell'Aidaa, «presenteremo denuncia, ma intanto mettiamo a disposizione una ricompensa di 2mila euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia formale aiuterà a individuare e poi far condannare in via definitiva il responsabile di questo orrendo crimine».

Martedì 16 Aprile 2024

