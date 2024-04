«Durante la gravidanza regali ogni giorno da mio marito: viaggi e diamanti, era la bambina che me lo chiedeva»

di Redazione web

Linda Andrade è molto conosciuta su TikTok, dove conta più di un milione di follower. La 24enne originaria degli Stati Uniti è nota perché ha sposato un imprenditore miliardario di Dubai che non desidera altro che la moglie sia felice. Proprio per questo, le regala borse e vestiti griffati, la porta nei migliori ristoranti e locali del mondo e non le fa mai mancare nulla. In uno degli ultimi video che Linda ha pubblicato, racconta il periodo più bello della sua vita, ovvero, la gravidanza. La tiktoker, tuttavia, lo fa in modo alquanto spocchioso e, per questo, ha ricevuto migliaia di critiche, anche se, il video ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni diventando uno dei contenuti più virali della sua pagina.

La gravidanza di Linda Andrade

«Il racconto della mia gravidanza sarà la cosa più bella che vedrai oggi, quindi, non ringraziarmi». Inizia così, il video di Linda Andrade che, poi, continua: «In realtà, non ho fatto nulla di tutte quelle che cose che fanno le mamme quando scoprono di essere incinta. Tutto ciò che ho fatto è stato frequentare i migliori ristoranti della città e godermi la vita. Lo consiglio a tutte perché fa molto bene all'umore, io non voglio una bambina depressa. Proprio per questo, ho anche viaggiato molto, oltre a Dubai, siamo state alle Maldive. Giuro che era mia figlia che me lo chiedeva, non è stata una mia scelta. Poi, insieme, abbiamo comprato diamanti e andavo tutti i giorni dal parrucchiere perché voi sapete bene che una donna incinta non può farsi i capelli da sola.

Le critiche social

Nonostante le tantissime visualizzazioni, Linda Andrade è stata molto criticata per il video sulla gravidanza. Qualcuno, ad esempio, le ha scritto: «Ecco come sputare addosso alla miseria», «Praticamente ci ha detto che siamo tutti poveri in 500 modi» oppure ancora «Come crescerà la bambina che sta per avere con il marito?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA