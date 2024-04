«Single da 6 anni, gli uomini intimoriti dal mio aspetto attraente e sexy». La rivelazione della modella: la mia sicurezza li spaventa

di Redazione web

A quanto pare, essere troppo sexy sarebbe un punto a sfavore quando si cerca l'amore, insomma una caratteristica che potrebbe far scappare un uomo a gambe levate. Almeno questo è ciò che pensa Shirley Rosemary Flynn, modella 41enne di Onlyfans originaria di Birmingham, in Inghilterra, che in una recente intervista rilasciata al Daily Mail ha spiegato quanto sia faticoso trovare un compagno che non sia intimorito dal suo carisma e dal suo charme.

Shirley è single ormai da sei anni e ha raccontato che non era tutto rose e fiori nemmeno quando aveva il fidanzato. La modella, infatti, ha dichiarato che i compagni con cui ha condiviso un pezzetto di vita erano davvero molto gelosi: «Succedeva il finimondo se qualcuno mi guardava e mi sorrideva», ha spiegato.

L'intervista di Shirley Flynn

Shirley Rosemary Flynn ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui spiega: «Ho sempre esercitato un fascino particolare sugli uomini e, infatti, ho molto successo su Onlyfans. I ragazzi mi tartassano con i messaggi in cui mi chiedono un appuntamento o, addirittura, mi fanno proposte di matrimonio. Quando io mi mostro sui social, la gente pensa che io sia arrogante e piena di me ma non è così. Io sono single da sei anni perché gli uomini sono intimoriti dal mio aspetto attraente e sexy, la mia sicurezza li spaventa.

Tornando a parlare dei suoi spasimanti, Shirley ha detto: «Alcuni di loro pensano che io sia molto sexy con gli occhiali e in tantissimi mi fanno i complimenti per le mie curve. Le donne con una taglia over sono sottovalutate: io ricevo più complimenti adesso rispetto a un tempo, quando ero più magra. Io non mi sono mai paragonata alle altre donne perché io sono io e loro sono loro».

Le parole di Shirley

Shirley Rosemary Flynn non ha paura di mostrare le sue curve e di scattarsi foto sexy e molte volte spinte, proprio per questo, il suo profilo è stato eliminato da TikTok: la modella pubblicava contenuti troppo espliciti.

A proposito di ciò, in un'intervista a Hull Live, dichiarò: «È discriminazione. Mi stanno cancellando i video solo perché ho le te*** grandi. I miei post non sono pornografici. Se avessi avuto il seno più piccolo sarebbe stato tutto più semplice».

