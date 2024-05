Oroscopo del weekend, chi sale e chi scende: i segni di fuoco sono un po' giù di corda. La luna porta consiglio a Pesci

L'oroscopo del weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio 2024. Sole, Giove e Urano sono in Toro. La Luna è in Pesci fino a sabato 4, per poi entrare nel segno dell'Ariete domenica 5. I segni di fuoco sono un po' giù di corda, tranne il Sagittario che sta per ricevere delle novità in amore. I segni di terra cercano riposo, mentre i segni d'aria sono alla ricerca di nuovi equilibri in amore. La luna porta consiglio per i Pesci.

I consigli di Leggo per il weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, acqua e aria.