«Sono bellissima, ma mi hanno sempre tradita. Il problema? Le mie opinioni fanno scappare gli uomini»

Tradita da tutti i suoi ex. Louanna Jasmin, modella inglese di Playboy, in una recente intervista rilasciata a Fabulous, ha raccontato la sua storia e ha affermato che la colpa dei suoi insuccessi amorosi è solo una: è una donna di carattere e le donne con una forte personalità spaventano gli uomini.

La versione di Louanna Jasmin

«Sono una ragazza incredibilmente attraente, io mi sento così almeno, ma quasi tutti i miei ex ragazzi mi hanno tradita – spiega la modella –. Sicuramente non troveranno mai nessuna più bella di me, ma allora, perché l'hanno fatto? Non sono mai riuscita a darmi una risposta sensata a questa domanda. Sono stata tradita così tante volte da che ho davvero perso il conto. Più una donna è attraente, più è probabile che venga tradita. È questa la verità e non riesco a capire il motivo. Non appena un uomo si rende conto che una donna ha una personalità forte e un cervello che ragiona, è come se prendesse paura ed ecco che, quindi, rivolge il suo sguardo altrove. Io, nella mia vita, ho molti interessi, adoro parlare di fantascienza, musica e film. Ma Dio non voglia che ci sia mai una donna di bell'aspetto che abbia un opinione», afferma sarcastica Jasmin.

«Non mi fido più degli uomini»

Jasmin ha concluso la sua intervista dicendo: «Posso dire che, negli ultimi tempi, ho perso un po' la fiducia nei confronti del genere maschile.

