«Facevo la veterinaria ma non mi piaceva: ho aperto OnlyFans e ora guadagno più di un milione all'anno»

Ellie May è una nota influencer che su Instagram conta più di 200 mila follower. La ventenne, tuttavia, è famosa anche su varie piattaforme per adulti come Onlyfans e Fanvue. La content creator, che prima studiava per diventare veterinaria, ha lasciato l'università per dedicarsi esclusivamente alla creazione di video sexy, grazie ai quali, alla fine dell'anno, guadagna più di un milione di euro. Ellie ha detto: «Grazie a questo lavoro ho guadagnato più di un milione di euro e ho accumulato una fanbase piuttosto nutrita. Ho comprato tutte le cose che una volta sognavo di acquistare: proprietà, automobili e vestiti. Senza contare i viaggi. Il mio lavoro mi ha dato una certa stabilità e libertà economica».

L'intervista di Ellie May

Ellie May ha rilasciato una recente intervista al Daily Star in cui ha raccontato la sua storia: «Penso che ci sia qualcosa di potente e liberatorio nel fotografare il proprio corpo e nell'esprimersi nel modo che più si adatta a te. Viviamo in una generazione di influencer e Instagrammer che hanno fiducia nelle proprie capacità, quindi, perché non investire? Suppongo di essere stata ispirata proprio da questo mood e voglio essere anche io di ispirazione ad altre donne. Inoltre, anche la busta paga non è affatto male!

Prima di intraprendere questa strada, stavo studiando per diventare veterinaria ma ho capito che, forse, la mia passione era un'altra. Quindi anche se avevo un grande interesse per gli animali e le scienze, ho lasciato tutto. In fin dei conti, essere una veterinaria paga molto meno del mio lavoro attuale e sento che è anche un impiego molto estenuante dal punto di vista emotivo. Non mi avrebbe dato la libertà che, invece, ho adesso».

Le parole di Ellie May

Infine, Ellie May ha concluso la sua intervista al Daily Star dicendo: «Il successo finanziario che ho ottenuto pubblicando contenuti, mi ha dato così tanta indipendenza che già da così giovane ho potuto fare tantissime cose.

