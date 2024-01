«Mostro la mia pancia indossando lingerie sexy... lei c'è per essere amata»

di Redazione web

Izzie Rodgers è una modella e un'influencer molto amata sui social, specie su Instagram. Il motivo per cui è seguita da più di 230mila follower? Bè, perché ogni giorno cerca di trasmettere un messaggio riguardante il concetto di bodypositivity: «Amarsi è ciò di più bello che puoi fare», il suo motto. Uno dei post che ha riscosso maggiore successo tra i suoi follower è sicuramente quello in cui Izzie mostra le sue curve mentre indossa una lingerie sexy.

Izzie Rodgers sui social

Izzie Rodgers è molto nota su Instagram perché è una delle modelle che più promuove il concetto di bodypositivity e amore per se stessi. L'influencer non parla solamente del corpo e delle sue curve ma si concentra anche sul viso e sui problemi della pelle, ad esempio, l'acne, di cui lei stessa soffrirebbe. Uno degli ultimi post che ha pubblicato, vede Izzie scattarsi qualche selfie davanti allo specchio: indossa un completino intimo di pizzo, color bordeaux e scrive: «Sei fatta per sperimentare un amore vero e profondo con te stessa, prima di tutto, e non per essere solo uno dei tanti 'mi piace' su instagram. Essere amata e apprezzata per il tuo vero aspetto, porterà molta pace al tuo cuore... Molto più che ricevere un like online. Quindi non pensare mai di dover fingerti qualcuno che non sei perché sei dannatamente bella in ogni caso e meriti di essere amata come sei!».

I commenti social

Izzie Rodgers, quando posta una serie di foto "autentiche", come le chiama lei, riscuote sempre molto successo e in tantissimi si complimentano per il suo aspetto e, soprattutto, per i suoi messaggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 11:41

