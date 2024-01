«Non mi depilo (neppure il petto) da 5 anni, nessuno vuole uscire con me ma io mi sento più sexy che mai»

di Redazione web

Esther Calixte-Bea è una modella e influencer di Montreal, in Canada. È conosciuta sul web, specie su Instagram, perché ha abbracciato una causa che, ultimamente, sta coinvolgendo molte donne: non depilarsi. L'attivista (perché segue anche vari progetti per i diritti femminili) pensa che la propria femminilità si possa dimostrare anche non facendosi trattamenti o cerette. Esther ha 27 anni e non si depila da quando ne aveva 22.

L'intervista di Esther Calixte-Bea

Esther Calixte-Bea ha rilasciato una recente intervista al sito What's The Jam al quale ha raccontato il motivo per cui ha scelto di non depilarsi: vuole abbracciare la sua femminilità e l'aspetto del suo corpo così com'è. La 27enne ha raccontato, però, di come questa sua scelta influenzi il rapporto con gli altri, soprattutto con i ragazzi con cui si approccia. Esther ha detto: «Una volta uscivo con un ragazzo che mi disse che non sarebbe uscito con una ragazza più pelosa di lui. Non gli avevo ancora mostrato il mio corpo, ma questa uscita mi infastidì e, quindi, ho interrotto la conoscenza. Ultimamente, nessuno vuole uscire con me per il fatto che non mi depilo ma a me non interessa più di tanto perché io mi sento comunque molto sexy. A parte alcune persone che proprio non riescono a sopportare l'idea dei peli, ci sono stati moltissimi uomini a cui andavo bene così com'ero. C'era un ragazzo che era davvero preso da me e non gli avevo mai detto del fatto che avessi i peli sul petto. Ho deciso di dirglielo perché sapevo che era innamorato di me, quindi ho pensato che fosse giusto. Quando gliel'ho detto, mi ha risposto che non gli importava».

Esther Calixte-Bea e il bullismo

Esther Calixte-Bea ha raccontato che a causa dei suoi peli è anche stata bullizzata e continua a esserlo tutt'ora: «Penso che nella società ci sia stato insegnato che i peli del corpo, in particolare quelli delle donne, non siano igienici: sono brutti e puzzano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA