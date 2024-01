«Gli uomini mi pagano per umiliarli con i miei muscoli. Ricevo richieste molto strane»

di Redazione web

Nicole Siff è una modella di Onlyfans meglio conosciuta con il nome d'arte "Autumn". Sui social, specie su Instagram, è molto famosa perché condivide contenuti piccanti e sexy che hanno a che fare anche con un'altra sua passione: la palestra. Nicole, di Miami, Florida, infatti, ama mantenersi in forma e sfoggia muscoli scolpiti e un fisico davvero tonico. Proprio i suoi muscoli definiti rientrerebbero tra le fantasie proibite dei suoi fan. Ecco cos'ha raccontato.

Le parole di Nicole Siff

In una recente intervista rilasciata a Only Stans di Barstool Sports, Nicole Stiff ha spiegato com'è iniziata la sua avventura su Onlyfans: «Mi ero detta che avrei fatto lingerie e nudo ma ovviamente, come la maggior parte delle persone, inizi a fare di più. Quindi, ho cominciato a girare sextape insieme a un ragazzo, ci siamo innamorati e adesso stiamo insieme. Amiamo creare contenuti proibiti per Onlyfans, anche se, molte volte, tanti follower mi chiedono di creare video in cui "i protagonisti" siano i miei muscoli. Mi pagano per "umiliarli" e ricevo molte richieste strane. Ad esempio, vogliono che mostri loro quanto forte posso essere ad atterrare un ipotetico avversario o ad alzare un manubrio. È assurdo, ma ci guadagno. Quindi l'umiliazione è quando cominci a dire cose tipo: "Oh, sono più grande di te che, invece, sei così debole"».

L'allenamento di Nicole Siff

Infine, Nicole Siff ha raccontato come ha cominciato a sviluppare i suoi muscoli in questo modo: «Ho iniziato con il ciclismo e la corsa e poi ho preso dei pesi e ho visto il mio sedere crescere e così ho continuato a sollevare pesi e poi ho continuato a crescere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA