Lascia il lavoro da McDonald's e apre un profilo su OnlyFans: «In due anni ho guadagnato 3 milioni»

di Redazione web

Kay Manuel è una modella australiana molto conosciuta sui social, specie sulle piattaforme riservate esclusivamente a un pubblico adulto come, ad esempio, Onlyfans. L'influencer è davvero attiva sul proprio profilo Instagram e ogni volta che pubblica qualche foto audace, i suoi fan impazziscono. In una recente intervista, Kay ha raccontato che, grazie agli scatti audaci guadagna molto bene ma la sua vita non è sempre stata così.

L'intervista di Kay Manuel

Kay Manuel ha rilasciato una recente intervista al Daily Star a cui ha raccontato di essere diventata milionaria grazie alle sue foto e video sexy: «Ora, sto molto bene economicamente parlando ma non è sempre stato così. Ho lavorato presso McDonald's per circa tre anni (dove cucinavo hamberger) prima di iniziare a vendere contenuti spinti: avevo deciso di cercare lavoro altrove perché con uno stipendio così non sarei mai riuscita a fare tutto quello che desideravo. Se ho guadagnato molti soldi cambiando la vita con la mia nuova carriera? Sicuramente sì. Penso che negli ultimi due anni, in cui ho lavorato nel settore del porno, ho guadagnato circa 3 milioni di dollari australiani (3,5 milioni di euro) in totale. Quindi, direi che va molto bene». Ma quali sono i progetti futuri di Kay Manuel?

I progetti di Kay Manuel

Infine, al termine della sua intervista, Kay Manuel ha detto: «Grazie alle foto e ai contenuti che vendo su internet, vivo nel lusso ma ho intenzione di acquistare una casa nuova l'anno prossimo e di iniziare a investire in vari settori che possano portarmi reddito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 16:41

