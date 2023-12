«Sono diventata una escort per non far mancare mai niente a mia figlia: lei è tutto per me» Micki Daniels ha raccontato la sua storia in un'intervista: ha reinventato la sua vita per non far mancare nulla alla sua bambina







di Redazione web Micki Daniels è una giovane mamma originaria dell'Australia che, a causa di grossi problemi economici, ha dovuto reinventarsi. Proprio per questo motivo, ha completamente dato una svolta alla sua vita diventando una star per adulti e guadagnando anche facendo la escort, oltre che con foto bollenti pubblicate sui social media. Micki, inoltre, ha svelato di essere molto contenta della sua nuova vita perché ha anche l'appoggio dei suoi genitori. L'intervista di Micki Daniels In una recente intervista rilasciata al Daily Star, la modella Micki Daniels ha raccontato il motivo per cui è stata costretta a reinventare la sua vita: «Nel mio matrimonio ho costruito un business multimilionario, ma tutto è andato distrutto quando io e il mio ex marito ci siamo separati. Il fatto che non avessi più nulla mi ha spinto a tornare al lavoro ma, adesso, sto ricostruendo la mia vita e il mio futuro. Grazie ai lavori nelle piattaforme per adulti, riesco a guadagnare quasi 200mila euro al mese. Mia madre è la mia più grande sostenitrice e mi incoraggia sempre. Quando le persone mi chiedono "Dove sono i tuoi genitori?", io rispondo che loro sono sempre con me, a prendersi cura di me e della mia bambina quando io lavoro». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Micki Daniels (@moremickidaniels) Le parole di Micki Daniels Infine, Micki Daniels ha concluso la sua intervista dicendo: «Tutto il lavoro che faccio è per mantenermi, desidero creare il mio impero e investire tutti i miei soldi nel futuro di mia figlia. Le persone giudicano senza conoscere le difficoltà che le lavoratrici del sesso sopportano ogni giorno ma, alla fine, è stato il duro lavoro che mi ha permesso di sfuggire da una situazione spaventosa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 17:36

