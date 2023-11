«Il rischio dei rapporti "selvaggi" con gli uomini? Uno di loro ha avuto un principio di infarto»: le rivelazioni della modella "senza volto"

di Redazione web

Blaire Hunter è una modella di Onlyfans che vive a Melbourne in Australia e, oltre a lavorare sulla piattaforma per adulti, è anche molto seguita su Instagram, dove non mostra mai il proprio volto. Inoltre, gestisce un sito di escort chiamato Ivy Societe. Prima di diventare il capo del portale e, quindi, coordinare altre ragazze, anche Blaire ha esercitato la professione e, in una recente intervista, ha raccontato che nel suo percorso ha vissuto esperienze pressoché selvagge.

L'intervista di Blaire Hunter

Blaire Hunter ha rilasciato un'intervista al Daily Star a cui ha raccontato: «Lavorando sul campo, ho vissuto tantissime esperienze strane e, a volte, imbarazzanti. Potrei raccontare di un cliente che mi leccava la panna montata dai piedi o di quella volta in cui un cliente ha quasi avuto un infarto. Devo dire, però, che non sono mai state le esperienze nuove o selvagge a rimanermi impresse, ma i momenti inaspettati come, ad esempio, le gentilezze o i gesti carini dei clienti abituali. Per me, infatti, i ricordi più belli sono le battute scherzose o il rapporto di fiducia che si crea con i clienti con cui ho un legame autentico. I più belli per me, sono, senza dubbio, quei momenti di risate in cui ti rendi conto di essere andata oltre alla connessione fisica e di avere un'amicizia con l'altra persona».

La vita agiata di Blaire Hunter

Infine, Blaire Hunter ha spiegato che grazie alla sua attività guadagna molto e, quindi, può togliersi molti sfizi: «Ringrazierò sempre il mio lavoro nel mondo del sesso perché grazie a questo sono in grado di mantenermi molto bene.

