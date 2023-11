«Da impiegata in ufficio a Onlyfans: guadagno più di 300 euro l'ora e vivo come una regina»

di Redazione web

Jade Blair ha 26 anni ed è originaria del Queensland, Australia. Stanca del suo lavoro troppo ordinario (era impiegata in un classico ufficio) ha deciso di cambiare completamente mestiere, dedicandosi esclusivamente al sesso e alla creazione di contenuti bollenti per i suoi fan sui social. Jade ha raccontato che, grazie al suo lavoro, riesce a guadagnare più di 300 euro l'ora, quasi ogni giorno. Inoltre, la modella ha anche provato a lavorare in un bordello ma, come da lei dichiarato, era molto stancante.

La storia di Jade Blair

Jade Blair si è raccontata ai suoi fan su TikTok e ha parlato di come ha deciso di cambiare lavoro e di come la sua vita si è trasformata: «Ho deciso di dedicarmi al lavoro sessuale perché amo il sesso: è fantastico, posso essere il capo di me stessa, stabilire i miei orari e non devo nemmeno indossare i pantaloni mentre lavoro. Essere un responsabile della vendita al dettaglio andava bene, ma non posso dire che ne fossi appassionata. Volevo guadagnare un po’ di più. All'inizio volevo un'attività secondaria e volevo che fosse divertente: lavoravo già nella vendita al dettaglio, volevo fare qualcosa che mi piacesse davvero. Ho studiato diverse opzioni e ho stilato un piccolo elenco: ho preso in considerazione l'idea di portare a spasso i cani e ho anche pensato di diventare una somelier o un'assaggiatrice di cioccolato. Poi, ho capito che amo il sesso, mi diverto, ed è legale nel Queensland. Quindi ci ho provato e ho avuto successo. Grazie a Onlyfans guadagno più di 300 euro all'ora. Poi, ho anche provato a lavorare in un bordello e anche quella è stata un'esperienza strana».

Le dichiarazioni di Jade

Raccontando la sua esperienza all'interno del bordello, Jade Blair ha detto: «Mi sono sentita un po’ sfruttata lì, a dire il vero. Ho scelto di fare i doppi turni, ma l'ho trovato un po' faticoso. Stavo esercitando muscoli che non avevo mai usato prima e che non conoscevo. Poi, nel 2020, ho deciso di mettermi in proprio e di dedicarmi esclusivamente a Onlyfans.

