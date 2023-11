«Ho fatto una fortuna andando a letto con uomini anziani, ma la richiesta di uno di loro mi ha lasciato senza parole»

di Redazione web

Wisconsin Tiff è una star emergente del cinema per adulti e, negli anni, prima creandosi un profilo su Onlyfans, poi, ritagliandosi piccole parti in alcuni film, è riuscita a farsi largo nel mondo del porno facendosi anche un certo nome. In una recente intervista, la 35enne ha raccontato che ha deciso di considerare una nicchia ben precisa di utenti e di dedicarsi esclusivamente a quella. Wisconsin ama lavorare con attori molto più grandi di lei e i suoi contenuti con gli uomini anziani riscuotono un grande successo, anche se, a volte, deve soddisfare richieste alquanto bizzarre.

L'intervista di Wisconsin Tiff

Winsconsin Tiff ha raccontato in cosa consiste il suo lavoro nel mondo di Onlyfans e del cinema per adulti. In una recente intervista al Daily Star ha detto: «Io amo il mio lavoro, con i miei contenuti riesco a guadagnare più di 8000 sterline al mese. Comunque, una volta, mi è capitata questa richiesta in cui voleva il mio cliente voleva che fingessi di inveire contro altre donne. Questo signore mi ha chiesto di fare questo video perché mi ha detto che per lui era eccitante. È stato davvero strano. Non so se abbia usato quel video per la sua ex o qualcosa del genere. Io vario la clientela: mi accontento anche dei nerd e degli uomini che si sentono dimenticati dalle mogli, anche se, i miei preferiti sono gli anziani, mi piace lavorare con loro, hanno molta più esperienza dei ragazzi giovani».

La modella che vendeva i suoi gas corporei bandita dalla Corea del Sud: «Ma non mi fermeranno, ecco dove potete trovarmi»

La nicchia di Wisconsin

Infine, Wisconsin Tiff ha detto: «Quello degli anziani, è un mercato dove non c'è concorrenza per me.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA