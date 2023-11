Modella curvy insultata sui social: «Non ti vergogni?». La risposta di Louisa mette a tacere tutti

di Redazione web

Louisa Khovanski è una nota influencer canadese che su Instagram vanta quasi cinque milioni di follower. La modella è diventata famosa grazie ai suoi scatti sexy e impertinenti e soprattutto perché, attraverso i suoi canali social, desidera trasmettere un messaggio di bodypositivity. Spesso, infatti, è stata duramente criticata per il suo fisico ma lei ha sempre risposto che si ama e per questo continuerà a mostrarsi in bikini o biancheria intima.

Louisa Khovanski sui social

Louisa Khovanski ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: indossa un completino intimo con stampa floreale che non lascia assolutamente nulla all'immaginazione e sopra un cappotto nero pesante. La modella, a corredo del video breve, ha scritto: «Ho appena rimosso il dente del giudizio, sembro uno scoiattolo, cosa dite?».

I follower, quindi, hanno commentato con frasi del tipo: «Ma non ti vergogni a mostrarti così?», «Un po' di ritegno non guasterebbe...» oppure «Non penso che quel completino intimo sia adatto alle tue forme».

Quindi, Louisa ha risposto mettendo a tacere tutti i suoi hater: «Non mi interessano le vostre offese, io amo il mio corpo e mostrerò sempre le mie curve perché sono una parte di me e, poi, se non vi piaccio, non seguitemi».

I commenti dei fan

Se da una parte Louisa Khovanski è costretta a leggere molti commenti negativi, dall'altra tanti fan impazziscono per lei e le scrivono: «Sei semplicemente perfetta», «Adoro questo look, sei una forza della natura» oppure ancora «Mi fai impazzire con i tuoi post».

