L'influencer: «Mi bullizzavano per il mio aspetto, adesso gli uomini mi adorano»

Carmen Rouse è un'influencer che sui propri social posta moltissime foto sexy che fanno girare la testa ai suoi fan. Il suo profilo Instagram conta quasi 23mila follower che la seguono molto appassionatamente. In una recente intervista, la modella ha rivelato che, in passato, è stata bullizzata a causa del suo aspetto e, soprattutto, a causa del colore dei suoi capelli che erano rossi e che, per qualche motivo, suscitavano tanta ilarità.

La storia di Carmen Rouse

In una recente intervista al Daily Star, Carmen Rouse ha raccontato: «Avevo solo bisogno di un cambiamento, soprattutto nel colore dei miei capelli, volevo tornare bionda perché da piccola avevo i capelli rossi e tutti mi prendevano in giro. Non molte persone avevano i capelli rossi che avevo io, tutti erano biondi o bruni, in giro non c'erano molte teste rosse. Ma, da quando sono diventata bionda ho notato che molte persone hanno cominciato a guardarmi e a farmi i complimenti. Mi sento come se fossi più giovane e, poi, non devo truccarmi più così tanto come prima. Con questo look mi sento molto meglio e anche più sicura e, poi, agli uomini piacciono di più le bionde e si vede. Durante una serata fuori ho notato dei ragazzi che già conoscevo e che prima non mi avevano mai parlato, uno di loro mi si è avvicinato e ha detto "Sei davvero carina con i capelli biondi". Sono rimasta molto felice e soddisfatta del complimento. Quando avevo i capelli rossi, non ho mai ricevuto nessuna attenzione".

Carmen e il messaggio ai fan

Infine, durante la sua intervista al Daily Star, Carmen Rouse ha detto: «Cercate di accettarvi per ciò che siete e siate sempre voi stessi.

