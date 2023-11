Mamma modella sexy di professione: «Ai miei figli non disturba il mio lavoro, in casa abbiamo i miei poster bollenti»

di Redazione web

Courtney Tillia è molto conosciuta negli Stati Uniti perché, prima di diventare un'influencer e una modella su Onlyfans, lavorava come insegnante. La mamma di Los Angeles ha raccontato che il cambio di carriera non ha suscitato grande sorpresa all'interno della sua famiglia e nemmeno nei suoi figli che non si imbarazzano a vedere i suoi poster bollenti appesi in alcune stanze a casa. Courtney Tillia si sente molto fortunata ad avere il loro supporto.

L'intervista di Courtney Tillia

Courtney Tillia, oltre a essere una modella sexy, è anche una mamma molto orgogliosa: i suoi figli hanno accettato senza grandi obiezioni il suo lavoro alquanto osè. In una recente intervista rilasciata al podcast di Tanya Tate, "Skinfluencer Success", Courtney ha rivelato: «I miei figli sono così straordinari e di mentalità aperta che mi hanno semplicemente consigliato di fare qualunque cosa mi rendesse felice. Mi hanno sempre vista come una professoressa, sono andati nella stessa scuola in cui insegnavo io e, poi, hanno visto il cambiamento: quanto sono più felice ora e quanta più libertà ho nell'esprimermi. È una vittoria anche per loro. Quando ho cominciato in questo settore, eravamo al verde e ora abbiamo i soldi per fare tante cose come andare ai concerti o agli eventi, quindi sono di grande supporto e mi dicono sempre di fare solo ciò che mi rende felice. Non fanno molte domande sul mio lavoro, ma non lo facevano nemmeno quando ero insegnante. A nessuno importa davvero cosa fa un genitore per vivere e nessuno ne vuole i dettagli. I più piccoli, invece, sanno quello che deve sapere un bambino, quindi, che la mamma fa la modella e scatta servizi fotografici e basta».

I poster sexy

Infine, sempre al podcast "Skinfluencer Success", Courtney Tillia ha rivelato: «In casa abbiamo i miei poster bollenti.

