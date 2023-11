Attrice porno si fidanza e va a conoscere i suoceri: «Quando hanno saputo che lavoro faccio sono rimasti sconvolti»

di Redazione web

Chantal Danielle è una modella molto famosa sui social e il suo profilo Onlyfans ha tantissimi iscritti che la seguono appassionatamente. La ragazza, nonostante svolga un lavoro che non tutti i compagni potrebbero accettare, ha un fidanzato e durante una recente intervista in un podcast, ha raccontato di quando lui l'ha presentata ai suoi genitori che sono estremamente credenti. Ma andiamo con ordine.

L'intervista a Chantal Danielle

Chantal Danielle è stata ospite del podcast Pillow Talk al quale si è raccontata: «Io lavoro come modella da diversi anni ormai. Quando ho incontrato il mio ragazzo, stavo già facendo porno, ed è pazzesco perché quando ci siamo conosciuti aveva i capelli rosa, tatuaggi come me, e quindi non avresti mai pensato che i suoi genitori fossero dei cristiani devotissimi. Comunque sia, ha deciso di presentarmeli dopo qualche mese di relazione e, una sera, mi ha portata a cena a casa sua. Io mi sono vestita come sempre, ovvero con i miei outfit sexy e, inoltre, non indossavo il reggiseno e, per questo, si vedevano i capezzoli. Appena mi hanno vista sono rimasti sconvolti ma a me non interessa perché io non sono mai cambiata per nessuno. I suoi genitori non sapevano che lavoro facessi e quando il mio fidanzato glielo ha detto, si sono infuriati».

Il lavoro di Chantal Danielle

Chantal Danielle, oltre a essere una modella Onlyfans, è anche un'attrice pornografica e, a proposito di questo, ha spiegato: «I genitori del mio ragazzo sono rimasti sorpresi dal lavoro che faccio ma noi abbiamo indagato e abbiamo scoperto che tanti frequentatori della chiesa mi seguono sui social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 09:58

