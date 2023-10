Modella di Playboy si trasforma nel vampiro più sexy della città: il look per Halloween è bollente

di Redazione web

La notte di Halloween è sempre più vicina e gli appassionati della festa horror non vedono l'ora di sfoggiare i loro costumi insanguinati e, poi, pubblicare le foto su Instagram. La modella di Playboy, Gina Ogden, però, ha battuto tutti sul tempo e ha postato alcuni scatti davvero sexy che la mostrano con il suo "outfit horror": un vampiro super sexy agghindato con pizzi e giarrettiera. Le immagini hanno fatto impazzire i suoi fan.

Il costume di Halloween di Gina Ogden

Gina Ogden è abituata a posare per i fotografi con vesti completamente differenti ma per Halloween ha deciso di mostrare ai suoi follower che anche una creatura terrificante come un vampiro può essere davvero sexy. Quindi, la modella 22enne ha indossato, prima, un completino intimo di pizzo rosso e si è lasciata immortalare con del sangue finto e i canini aguzzi tipici della creatura soprannaturale. Poi, Gina ha cambiato outfit: mini vestito nero sempre di pizzo e giarrettiera abbinata. La modella, su Instagram, si è definita come il vampiro più sexy della città e i suoi quasi 200mila follower hanno molto apprezzato le immagini bollenti.

I commenti dei fan di Gina

Le foto sexy di Gina Ogden hanno riscosso moltissimo successo tra i suoi follower che hanno davvero apprezzato questa rivisitazione del vampiro. Qualcuno ha scritto: «Sono ossessionato da quesi scatti», «Il più bel vampiro che abbia mai visto» oppure «Non può essere Halloween tutto l'anno?».

